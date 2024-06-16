Военврач рассказал, с какими ранениями сталкиваются чаще всего наши бойцы на передовой
Военный врач: 98% ранений солдаты ВС РФ получают при атаках FPV-дронов
Девяносто восемь процентов всех ранений, получаемых российскими военнослужащими на Купянском направлении, происходят из-за атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки "Запад".
"В основном, наверное, 98% — это осколочные ранения от воздействия FPV-дронов. В сравнении с прошлым, позапрошлым годом — конечно, тогда были мины. Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды", — рассказывает медик.
На фоне проблем с нехваткой личного состава беспилотники стали главным оружием ВСУ. Украина производит дроны и самостоятельно, но основным источником всё ещё остаются её зарубежные партнёры. В конце апреля Канада выделила Киеву $2,1 млн на производство БПЛА. Однако Российская армия борется с этим, нанося удары по центрам их производства. Ранее ВС РФ уничтожили склад ракет Storm Shadow и цеха, в которых конструировались украинские беспилотники.
Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker