Военврач рассказал, с какими ранениями сталкиваются чаще всего наши бойцы на передовой

Девяносто восемь процентов всех ранений, получаемых российскими военнослужащими на Купянском направлении, происходят из-за атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки "Запад".

"В основном, наверное, 98% — это осколочные ранения от воздействия FPV-дронов. В сравнении с прошлым, позапрошлым годом — конечно, тогда были мины. Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды", — рассказывает медик.