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16 июня, 06:20

Военврач рассказал, с какими ранениями сталкиваются чаще всего наши бойцы на передовой

Военный врач: 98% ранений солдаты ВС РФ получают при атаках FPV-дронов

Девяносто восемь процентов всех ранений, получаемых российскими военнослужащими на Купянском направлении, происходят из-за атак украинских FPV-дронов. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки "Запад".

"В основном, наверное, 98% это осколочные ранения от воздействия FPV-дронов. В сравнении с прошлым, позапрошлым годом — конечно, тогда были мины. Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды", — рассказывает медик.

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На фоне проблем с нехваткой личного состава беспилотники стали главным оружием ВСУ. Украина производит дроны и самостоятельно, но основным источником всё ещё остаются её зарубежные партнёры. В конце апреля Канада выделила Киеву $2,1 млн на производство БПЛА. Однако Российская армия борется с этим, нанося удары по центрам их производства. Ранее ВС РФ уничтожили склад ракет Storm Shadow и цеха, в которых конструировались украинские беспилотники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

Владимир Озеров
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