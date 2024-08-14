Борются за жизни: Врач рассказал об одинаковом лечении бойцов РФ и Украины

Российские врачи одинаково борются как за жизни бойцов Вооружённых сил РФ, так и за жизни попавших в плен украинских военнослужащих. Об этом в рамках беседы с корреспондентами РИА "Новости" сообщил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

"Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, — это не медицинский вопрос. Наш вопрос — это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам", — заявил Бабич.

В качестве примера собеседник информагентства вспомнил французского военного хирурга Жана Ларрея, который служил в войсках Наполеона. Как отметил российский врач, француз в те времена лечил русских и радовался, когда его пациенты выздоравливали.