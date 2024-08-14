Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 04:15

Борются за жизни: Врач рассказал об одинаковом лечении бойцов РФ и Украины

Врач Бабич: Медики одинаково борются за жизни бойцов ВС РФ и пленных военных ВСУ

Российские врачи одинаково борются как за жизни бойцов Вооружённых сил РФ, так и за жизни попавших в плен украинских военнослужащих. Об этом в рамках беседы с корреспондентами РИА "Новости" сообщил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.

"Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, — это не медицинский вопрос. Наш вопрос — это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам", — заявил Бабич.

В качестве примера собеседник информагентства вспомнил французского военного хирурга Жана Ларрея, который служил в войсках Наполеона. Как отметил российский врач, француз в те времена лечил русских и радовался, когда его пациенты выздоравливали.

Life.ru публикует видео самоотверженной работы военных медиков в зоне СВО после удара БПЛА-камикадзе
Life.ru публикует видео самоотверженной работы военных медиков в зоне СВО после удара БПЛА-камикадзе

Несколько дней назад Life.ru рассказывал, как российские медики совершили настоящий подвиг, проведя сложную операцию солдату ВСУ, который попал в плен в тяжелейшем состоянии. Сообщалось, что врачи спасли украинского военнослужащего, прибывшего к ним с серьёзным ранением живота, внутренним кровотечением и повреждениями кишечника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров