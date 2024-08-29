28 августа — День военного медика: 5 невероятных историй, как врачи спасали жизни на СВО

К сожалению, во время боевых действий многие солдаты получают серьёзные ранения. Выжить им помогают профессиональные врачи, которые отважно работают в эпицентре конфликта. Зачастую «в полях» нет нужного оборудования для проведения сложных операций, поэтому спасать жизни становится труднее. Тем не менее наши врачи уже не раз показывали свой профессионализм и совершали настоящее чудо. В честь Дня военного медика Life.гu решил вспомнить невероятные истории врачей-героев, которые оказывают помощь солдатам на СВО.

«Мог взорваться в любой момент»: врачи достали осколок мины из ноги солдата

Военным врачам из Питера пришлось проводить операцию в бронежилетах, чтобы достать осколок от мины. Фото © Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

Врачи военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, находящейся в Петербурге, отправились в командировку под Белгород. 10 января 2023 года туда поступил раненый военнослужащий. В его ноге застрял огромный осколок мины, который мог разорваться в любой момент. Врачи провели операцию в бронежилетах, так как риски были огромные. Медики отважно сражались за жизнь бойца, рискуя своей. После извлечения снаряда его тут же передали сапёрам, а операцию смогли продолжить в штатном режиме.

Неразорвавшийся боеприпас застрял прямо в груди, но медики извлекли его

Военные хирурги извлекли неразорвавшийся боеприпас из груди военнослужащего. Фото © Минобороны РФ

Военные хирурги Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) Минобороны РФ имени П.В. Мандрыка столкнулись с тяжёлым случаем ранения. Участник специальной военной операции пострадал от попадания неразорвавшегося боеприпаса в грудь. Врачам пришлось проводить тяжелейшую операцию в обычной районной поликлинике Белгородской области. Конечно же, медики сильно рисковали своей жизнью, но не могли бросить солдата умирать. Облачившись в бронежилеты, они сумели извлечь снаряд из груди солдата. Чуть позже военного доставили в Москву, где он смог пройти реабилитацию.

Вынес пятерых раненых из-под обстрелов

Военный медик, жертвуя собой, вынес раненых бойцов с линии огня. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Иногда врачам приходится спасать жизни прямо на линии огня. Так, старший лейтенант медицинской службы Иван Караев оказывал неотложную медицинскую помощь на поле боя. Врач не только помогал раненым бойцам быстро вернуться в строй для продолжения сражения, но и спасал жизни тяжелораненых солдат, вытаскивая их на себе из-под обстрелов. Иван вынес пятерых российских солдат. Благодаря его отваге и профессионализму были минимизированы потери личного состава нашей армии.

Военные врачи успели спасти обречённого на смерть солдата

Благодаря незамедлительным действиям осетинских хирургов был спасён российский солдат. Фото © Telegram / Mash Gor

Хирурги из Северной Осетии смогли чудом спасти жизнь российскому солдату. Участника специальной военной операции доставили в полевой госпиталь в тяжелейшем состоянии — в его сердце застрял осколок от снаряда. По словам одного из врачей, проводивших операцию, «счёт шёл на секунды», поэтому медлить было нельзя. Как отметил хирург, бойцы, получившие подобное ранение, обычно не доезжают до места, где им смогут оказать медицинскую помощь.

Хирурги провели операцию с ювелирной точностью, чтобы достать осколки из сердца солдата

Раненый военнослужащий чудом выжил и был прооперирован российскими медиками. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российские медики смогли спасти участника специальной военной операции, который попал под обстрел американскими HIMARS. Самой сложной задачей для врачей стало извлечение двух осколков из сердца бойца, что требовало от них ювелирной точности. Помимо этого военнослужащий получил ранения головы, брюшной полости и перелом бедра. Его шансы выжить были близки к нулю, но хирурги не теряли надежду и показали профессионализм. Вся операция прошла успешно и солдат остался жив.