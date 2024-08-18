Мы русские, с нами Бог: Пять реальных чудес, что произошли на СВО На поле боя бывают моменты, когда кажется, что кто-то свыше вмешивается в ход событий. Эти пять историй из тыла специальной военной операции — настоящие чудеса, которые сложно объяснить логикой. Life.ru рассказывает, как наши бойцы выходят из самых безвыходных ситуаций. 18 августа, 12:00 ТАСС / Андрей Рубцов, © azbyka, © Freepik / kjpargeter

Могут ли во время обострённого военного конфликта происходить настоящие чудеса? Кто-то скажет — выдумки. Но когда видишь, что происходит на поле боя, начинаешь верить в невероятное. Собрали пять историй, от которых просто невозможно остаться равнодушными.

1. Когда русский богатырь головой сбил дрон ВСУ

Российский боец головой сбил круживший над ним дрон ВСУ. Видео © Telegram / Kotsnews

На СВО всё бывает. Но что вы скажете о бойце, который головой взорвал вражеский дрон? Этот случай произошёл на фронте, и его засняли на видео. Украинский дрон медленно подлетает к российскому бойцу, будто издеваясь, зависает на уровне лица, готовясь атаковать. Наш солдат не растерялся — встал в стойку, словно перед ним боксёрский мешок, и нанёс удар головой. Раздался взрыв, повалил дым, но боец вышел из этого облака, как в фильме, целым и невредимым. Журналист Александр Коц, опубликовавший это видео, не скрывает восторга: "Не перевелись богатыри на Руси!"

2. Священник, который выжил под огнём Bradley

Священник Роман Хамадиев. Фото © Дом дружбы народов Красноярского края "Родина"

Священник Роман Хамадиев — человек, которому верить положено по статусу, но даже его история заставляет задуматься. Находясь в зоне СВО, он оказался в ужасной ситуации — прямо перед ним, на расстоянии 20 метров, затаился БМП Bradley. Что делать? Сдаться? Но Роман решил бежать в гору к своим. ВСУ открыли огонь, но священник — словно ангел-хранитель вёл его за руку — остался невредимым. "Господь невидимой рукой отводил от меня смерть", — вспоминает Хамадиев.

3. Чудо Николая Пескова — ни царапины после полугода на передовой

Как российские бойцы чудом спасаются на фронте. Фото © ТАСС / Александр Река

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента, отслужил в зоне СВО почти полгода, и это время не было лёгким. Но, несмотря на все опасности и потери среди товарищей, с ним происходили настоящие чудеса. Отец Николая, Дмитрий Песков, рассказывает: "Ни царапины он не получил". И это не просто счастливое стечение обстоятельств — в такие моменты начинаешь верить, что на войне есть что-то большее, чем просто удача.

4. Солдат, которого святитель Николай провёл через минное поле

Святитель Николай спас солдата на минном поле в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Солдат Роман был свидетелем того, как его машина подорвалась на мине. Всё должно было взорваться, но ничего не произошло. В боекомплекте даже не сдетонировали гранаты. Роман вывел своих людей из-под обстрела — это три километра по минному полю. Всё это время он шептал молитву святителю Николаю. Когда бойцы добрались до секретного убежища и рассвело, первым, кого он увидел, был святитель Николай на иконе. Кому молился, к тому и пришёл.

5. "В рубашке родился". Осколок, который чуть не стал роковым

Крупный осколок влетел в шею бойца СВО. Обложка © Telegram / Kuchits Med

Во время одного из боёв сержант СВО получил осколочное ранение в шею. Казалось бы, вот она, беда — осколок летел прямо в позвоночник. Но чудо произошло: он лишь срезал кожу и поверхностные ткани. Военный хирург Сергей Кучиц, который лечил солдата, признаётся: "Ещё пара сантиметров, и всё могло бы закончиться иначе". Но боец не стал инвалидом и уже скоро вернётся на фронт.

На спецоперации, где каждую минуту решается судьба, чудеса случаются. Эти истории — лишь часть того, что заставляет верить: есть что-то большее, что оберегает наших бойцов на фронте. Вызывают ли они трепет? Безусловно. Но главное — они дают надежду, что в самых страшных ситуациях есть место для веры и чуда.

Авторы Сергей Трофимов