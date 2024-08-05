Российский священник чудом выжил в зоне СВО после того, как ВСУ посчитали его убитым

Красноярский священник Роман Хамадиев, уехавший в зону специальной военной операции (СВО) для помощи российским бойцам, рассказал о своём удивительном спасении из-под огня вражеской бронетехники. Со слов священнослужителя, на фронте опасность подстерегает повсюду.

Хамадиев рассказал, что после очередной полученной в бою контузии пришёл в себя и увидел на расстоянии 20 метров БМП Bradley.

"У меня было два варианта: либо поднять руки, либо бежать в гору до своих", — передаёт слова священника aif.ru.

Мужчина выбрал второй вариант, и солдаты ВСУ в этот момент открыли по нему огонь. Как вспоминает Хамадиев, он видел лишь искры от разлетающихся в стороны пуль. По счастливой случайности священник упал в канаву, не получив ранений. Враг же посчитал, что он погиб.

"Я сдуру снова побежал — и опять попал под обстрел. В итоге добрался до своих, и ни одна пуля в меня не попала. Знаю, что Господь невидимой рукой отводил от меня смерть", — отметил батюшка.