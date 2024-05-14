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14 мая, 19:05

Боец СВО просидел в блиндаже двое суток с проломленным черепом и выжил

Mash: Боец СВО с проломленным черепом двое суток ждал эвакуации и выжил

Российский военнослужащий смог выжить после тяжелейшего ранения в голову в зоне спецоперации (СВО). Двое суток он сидел в блиндаже с проломленным черепом и застрявшими осколками в ожидании эвакуации, сообщает "Mash на Донбассе".

По данным телеграм-канала, боец попал под удар украинского миномёта на Херсонском направлении. Ранение было крайне тяжёлым, однако сослуживцы не могли его эвакуировать из-за сильных обстрелов. Когда на третьи сутки до блиндажа сумели добраться медики, раненый военный всё ещё был в сознании. Полевые хирурги его сначала прооперировали, а затем отправили в госпиталь. Теперь чудом выжившего бойца ждёт долгая реабилитация.

Фото © Telegram / "Mash на Донбассе"

Фото © Telegram / "Mash на Донбассе"

Ранее Life.ru рассказывал, как военный хирург "сшил" бойцу СВО стопу, которую разворотило на мине "Лепесток". А до этого врач извлёк из щеки военного нечто похожее на самодельный боеприпас. Рентген не может показать опасность предмета, поэтому хирург выгнал всех из операционной и доставал его в бронежилете и каске.

В миллиметрах от смерти: Военный хирург рассказал историю счастливчика с СВО с осколком в шее
В миллиметрах от смерти: Военный хирург рассказал историю счастливчика с СВО с осколком в шее
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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