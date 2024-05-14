Боец СВО просидел в блиндаже двое суток с проломленным черепом и выжил

Российский военнослужащий смог выжить после тяжелейшего ранения в голову в зоне спецоперации (СВО). Двое суток он сидел в блиндаже с проломленным черепом и застрявшими осколками в ожидании эвакуации, сообщает "Mash на Донбассе" .

По данным телеграм-канала, боец попал под удар украинского миномёта на Херсонском направлении. Ранение было крайне тяжёлым, однако сослуживцы не могли его эвакуировать из-за сильных обстрелов. Когда на третьи сутки до блиндажа сумели добраться медики, раненый военный всё ещё был в сознании. Полевые хирурги его сначала прооперировали, а затем отправили в госпиталь. Теперь чудом выжившего бойца ждёт долгая реабилитация.