В миллиметрах от смерти: Военный хирург рассказал историю счастливчика с СВО с осколком в шее

Хирург группы медицинского отряда спецназначения Сергей Кучиц поделился медицинской историей с передовой, которую можно отнести к огромной удаче. Воин-доброволец получил осколочное ранение шеи в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с вражеского дрона. Осколок размером 10х5 мм пробил защиту и угодил чётко в проекцию позвоночника и спинного мозга, погрязнув в мягких тканях шеи.

"Если бы боец не носил защиту шеи с бронежилетом или осколок сохранил больше энергии, то был бы перелом позвоночника с разрушением спинного мозга и, возможно, с повреждением пищевода и трахеи. Это гарантированная смерть или тяжелейшая инвалидность", — поведал военный хирург у себя в телеграм-канале.