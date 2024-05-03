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3 мая, 15:43

В миллиметрах от смерти: Военный хирург рассказал историю счастливчика с СВО с осколком в шее

Бойцу СВО осколок пробил защиту и застрял в миллиметрах от спинного мозга

Хирург группы медицинского отряда спецназначения Сергей Кучиц поделился медицинской историей с передовой, которую можно отнести к огромной удаче. Воин-доброволец получил осколочное ранение шеи в результате взрыва боеприпаса, сброшенного с вражеского дрона. Осколок размером 10х5 мм пробил защиту и угодил чётко в проекцию позвоночника и спинного мозга, погрязнув в мягких тканях шеи.

Осколок размером 10х5 мм пробил защиту и застрял в мягких тканях шеи. Фото © Telegram / KUCHITS MED

Осколок размером 10х5 мм пробил защиту и застрял в мягких тканях шеи. Фото © Telegram / KUCHITS MED

Считаные миллиметры отделяли бойца от гарантированной смерти или тяжелейшей инвалидности. Фото © Telegram / KUCHITS MED

Считаные миллиметры отделяли бойца от гарантированной смерти или тяжелейшей инвалидности. Фото © Telegram / KUCHITS MED

"Если бы боец не носил защиту шеи с бронежилетом или осколок сохранил больше энергии, то был бы перелом позвоночника с разрушением спинного мозга и, возможно, с повреждением пищевода и трахеи. Это гарантированная смерть или тяжелейшая инвалидность", — поведал военный хирург у себя в телеграм-канале.

Солдату-везунчику обработали рану, удалили осколок, провели обезболивание, антибактериальную и противовоспалительную терапию. Пациента эвакуировали для лечения в медроту, но уже через неделю – полторы он сможет вернуться в строй.

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"Все назад!": Хирург выгнал всех из операционной, опасаясь, что боеприпас в черепе бойца может рвануть

Ранее Life.ru рассказывал, как военный хирург "сшил" стопу бойцу СВО, которую разворотило на мине "Лепесток". А до этого Сергей Кучиц извлёк из щеки бойца нечто похожее на самодельный боеприпас. Рентген не может показать опасность предмета, поэтому хирург выгнал всех из операционной и извлекал предмет в бронежилете и каске.

Обложка ©

Telegram / KUCHITS MED

Марина Калегина
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