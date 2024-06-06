"В рубашке родился": Боец СВО чудом не стал инвалидом после попадания осколка в шею

Боец СВО чудом не стал инвалидом после того, как в него воткнулся крупный осколок боеприпаса. Обломок летел в проекцию позвоночника и спинного мозга, однако всего лишь срезал кожу и поверхностные мягкие ткани. Историей спасения военнослужащего поделился хирург группы медицинского отряда спецназначения Сергей Кучиц.

Крупный осколок влетел в шею бойца СВО. Фото © Telegram / Kuchits Med

"В рубашке родился. Сержант в результате артиллерийского обстрела противником получил касательное непроникающее ранение задней поверхности шеи. Крупный осколок боеприпаса летел в шею сбоку, в проекцию позвоночника и спинного мозга, однако всего лишь срезал кожу и поверхностные мягкие ткани", — написал он в телеграм-канале.

Если бы осколок отклонился всего на пару сантиметров, то бойца ждали бы катастрофические последствия: перелом позвоночника с разрушением спинного мозга, а также повреждение пищевода, трахеи или магистральных сосудов шеи. Медики обработали рану военного, выполнили профилактику столбняка, а также провели антибактериальную и противовоспалительную терапию. После перевязки пациента эвакуировали в медроту для лечения. Через несколько дней мужчине наложат вторичные отсроченные швы, а ещё через неделю раненый вернётся в строй.