Военный хирург показал, чем от безнадёги ВСУ начиняют самодельные бомбы
Хирург Кучиц: ВСУ стали использовать болты в качестве поражающих элементов
ВСУ стали использовать болты в качестве поражающих элементов. Фото © Telegram /КУЧИЦ Мед . KUCHITS MED
Вооружённые силы Украины в условиях дефицита вооружений начали делать самодельные бомбы с "начинкой" из винтиков и болтов. Об этом рассказал российский хирург группы медицинского отряда спецназначения Сергей Кучиц.
"Противник начал чаще применять самодельные взрывные устройства, где в качестве поражающих элементов использует винтики и болтики! Переход от националистической идеологии к методам и оружию террористов проходит весьма наглядно", — написал врач и приложил рентгеновские снимки российских военных, на которых видны поражающие элементы.
ВСУ стали использовать болты в качестве поражающих элементов. Фото © Telegram /КУЧИЦ Мед . KUCHITS MED
ВСУ стали использовать болты в качестве поражающих элементов. Фото © Telegram /КУЧИЦ Мед . KUCHITS MED
Кстати, самое дефицитное оружие в украинских войсках — это системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.