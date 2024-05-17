Военный хирург показал, чем от безнадёги ВСУ начиняют самодельные бомбы

Вооружённые силы Украины в условиях дефицита вооружений начали делать самодельные бомбы с "начинкой" из винтиков и болтов. Об этом рассказал российский хирург группы медицинского отряда спецназначения Сергей Кучиц.

"Противник начал чаще применять самодельные взрывные устройства, где в качестве поражающих элементов использует винтики и болтики! Переход от националистической идеологии к методам и оружию террористов проходит весьма наглядно", — написал врач и приложил рентгеновские снимки российских военных, на которых видны поражающие элементы.

ВСУ стали использовать болты в качестве поражающих элементов. Фото © Telegram /КУЧИЦ Мед . KUCHITS MED

ВСУ стали использовать болты в качестве поражающих элементов. Фото © Telegram /КУЧИЦ Мед . KUCHITS MED