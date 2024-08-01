"Ни царапины": Песков рассказал о чудесах с его сыном в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о чудесах с его старшим сыном Николаем в зоне спецоперации (СВО). Наследник представителя Кремля отслужил в ВС РФ без одной недели полгода. Как подчеркнул Песков, контракт Николай "отработал честно". Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда".

"Он потерял несколько своих друзей. Он прошёл через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил", — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что Николай много рассказывал о службе, но он не считает, что это должно стать чем-то публичным. Также Песков добавил, что его сын хранит фронтовое братство с сослуживцами — для них это святое чувство.

О том, что его сын служил в зоне СВО, Песков впервые рассказал в апреле 2023 года, но тогда не стал раскрывать подробностей. В то же время решение наследника представитель Кремля назвал неожиданным и заявил, что очень гордится его поступком.