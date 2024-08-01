Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 15:26

"Ни царапины": Песков рассказал о чудесах с его сыном в зоне СВО

Песков рассказал, что с его сыном Николаем пару раз случались чудеса в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о чудесах с его старшим сыном Николаем в зоне спецоперации (СВО). Наследник представителя Кремля отслужил в ВС РФ без одной недели полгода. Как подчеркнул Песков, контракт Николай "отработал честно". Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда".

"Он потерял несколько своих друзей. Он прошёл через многое, и чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил", — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля подчеркнул, что Николай много рассказывал о службе, но он не считает, что это должно стать чем-то публичным. Также Песков добавил, что его сын хранит фронтовое братство с сослуживцами — для них это святое чувство.

О том, что его сын служил в зоне СВО, Песков впервые рассказал в апреле 2023 года, но тогда не стал раскрывать подробностей. В то же время решение наследника представитель Кремля назвал неожиданным и заявил, что очень гордится его поступком.

Ранее в том же интервью Дмитрий Песков сказал, что для СВО обязательно наступит своё 9 Мая. Как он подчеркнул, именно для этого сейчас так много наших ребят рискуют своими жизнями на передовой.

Песков впервые рассказал, что стал дедушкой, у него растёт внучка Алиса
Песков впервые рассказал, что стал дедушкой, у него растёт внучка Алиса
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров