Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 14:50

Песков впервые рассказал, что стал дедушкой, у него растёт внучка Алиса

Дмитрий Песков — отец пятерых детей, и, как выяснилось сегодня, уже несколько лет как дедушка. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Дмитрий Песков — отец пятерых детей, и, как выяснилось сегодня, уже несколько лет как дедушка. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впервые публично сообщил, что у него есть внучка. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "КП". Девочку зовут Алиса, и она, по словам Пескова, уже достаточно взрослая — учится в школе.

"Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая. Но жду новых внуков, у меня детей много", — сказал он.

Известно, что у представителя Кремля пятеро детей: от 1-го брака — сын Николай, от 2-го брака — дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени. Вместе с третьей супругой Татьяной Навкой они воспитывают дочь Надежду, в этом году ей исполнится 10 лет.

"Эффект привыкания": Песков раскрыл, как его семья справляется с введёнными санкциями
"Эффект привыкания": Песков раскрыл, как его семья справляется с введёнными санкциями
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров