Песков впервые рассказал, что стал дедушкой, у него растёт внучка Алиса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впервые публично сообщил, что у него есть внучка. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "КП". Девочку зовут Алиса, и она, по словам Пескова, уже достаточно взрослая — учится в школе.

"Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая. Но жду новых внуков, у меня детей много", — сказал он.