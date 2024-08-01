Песков впервые рассказал, что стал дедушкой, у него растёт внучка Алиса
Дмитрий Песков — отец пятерых детей, и, как выяснилось сегодня, уже несколько лет как дедушка. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впервые публично сообщил, что у него есть внучка. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на радио "КП". Девочку зовут Алиса, и она, по словам Пескова, уже достаточно взрослая — учится в школе.
"Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая. Но жду новых внуков, у меня детей много", — сказал он.
Известно, что у представителя Кремля пятеро детей: от 1-го брака — сын Николай, от 2-го брака — дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени. Вместе с третьей супругой Татьяной Навкой они воспитывают дочь Надежду, в этом году ей исполнится 10 лет.