Песков рассказал о реакции на решение сына отправиться в зону СВО
Песков заявил, что гордится сыном – участником СВО
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые", рассказал, как отреагировал на решение сына отправиться в зону СВО.
"Мы, конечно, очень серьёзно с ним говорили. Он взрослый мужик уже просто, он не ребёнок, ему не 18 лет. У него судьба такая очень нелёгкая была. Он принял решение, и я с уважением к этому отнёсся", — отметил представитель Кремля.
Песков также назвал решение наследника неожиданным и заявил, что очень гордится его поступком.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сын Пескова прошёл службу рядовым артиллеристом в составе группы. Он добавил, что наследник представителя Кремля "абсолютно нормально" отработал на "Урагане".