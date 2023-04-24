"Мы, конечно, очень серьёзно с ним говорили. Он взрослый мужик уже просто, он не ребёнок, ему не 18 лет. У него судьба такая очень нелёгкая была. Он принял решение, и я с уважением к этому отнёсся", — отметил представитель Кремля.