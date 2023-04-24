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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 15:29
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Песков рассказал о реакции на решение сына отправиться в зону СВО

Песков заявил, что гордится сыном – участником СВО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые", рассказал, как отреагировал на решение сына отправиться в зону СВО.

"Мы, конечно, очень серьёзно с ним говорили. Он взрослый мужик уже просто, он не ребёнок, ему не 18 лет. У него судьба такая очень нелёгкая была. Он принял решение, и я с уважением к этому отнёсся", — отметил представитель Кремля.

Песков также назвал решение наследника неожиданным и заявил, что очень гордится его поступком.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сын Пескова прошёл службу рядовым артиллеристом в составе группы. Он добавил, что наследник представителя Кремля "абсолютно нормально" отработал на "Урагане".


Песков подтвердил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине
Песков подтвердил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине
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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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