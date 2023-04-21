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Опубликовано 21 апреля 2023, 12:50
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Пригожин: Говорить о котле для ВСУ в Артёмовске пока рано

Говорить об образовании котла для украинских военнослужащих в Артёмовске (Бахмуте) ещё рано. Такое заявление сделал в пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, группировка ВСУ в этом районе находится в оперативном окружении, идут тяжёлые бои.

"Об образовании котла для ВСУ в Артёмовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет", — приводит пояснение Пригожина его пресс-служба.

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Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске. Он сказал что вагнеровцы вышли к дороге Артёмовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ, и взяли под контроль несколько сотен метров, что теперь делает невозможным снабжение украинского гарнизона.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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