Пригожин рассказал, что сын Пескова служил артиллеристом в составе ЧВК "Вагнер"

"Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришёл и говорит: "Забери его артиллеристом", — сказал Пригожин в интервью телеграм-каналу "Позывной Брюс".