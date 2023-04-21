ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 20:33
14223

Пригожин рассказал, что сын Пескова служил артиллеристом в составе ЧВК "Вагнер"

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прошёл службу рядовым артиллеристом в составе группы.

"Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришёл и говорит: "Забери его артиллеристом", — сказал Пригожин в интервью телеграм-каналу "Позывной Брюс".

Глава ЧВК "Вагнер" добавил, что сын Пескова "абсолютно нормально" отработал на "Урагане".

Пригожин: Говорить о котле для ВСУ в Артёмовске пока рано
Пригожин: Говорить о котле для ВСУ в Артёмовске пока рано

Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска. Они также провели небольшую "экскурсию" съёмочной группе Лайфа по центру города.

BannerImage

t.me / WAGNER GROUP

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Евгений Пригожин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar