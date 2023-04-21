Пригожин рассказал, что сын Пескова служил артиллеристом в составе ЧВК "Вагнер"
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прошёл службу рядовым артиллеристом в составе группы.
"Из всех моих знакомых один человек — Дмитрий Песков — своего сына, который часть жизни в Америке прожил, если не ошибаюсь, или в Англии, пришёл и говорит: "Забери его артиллеристом", — сказал Пригожин в интервью телеграм-каналу "Позывной Брюс".
Глава ЧВК "Вагнер" добавил, что сын Пескова "абсолютно нормально" отработал на "Урагане".
Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска. Они также провели небольшую "экскурсию" съёмочной группе Лайфа по центру города.
t.me / WAGNER GROUP