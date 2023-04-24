КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 09:41

Песков подтвердил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай принимал участие в специальной военной операции на Украине. Информацию об этом 24 апреля подтвердил сам представитель Кремля.

"Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Больше я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе", — сказал Песков.

Кремль предупредил об угрозе нового мирового экономического кризиса

Кремль предупредил об угрозе нового мирового экономического кризиса

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прошёл службу рядовым артиллеристом в составе группы.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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