Песков подтвердил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине
Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай принимал участие в специальной военной операции на Украине. Информацию об этом 24 апреля подтвердил сам представитель Кремля.
"Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Больше я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе", — сказал Песков.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова прошёл службу рядовым артиллеристом в составе группы.
kremlin.ru