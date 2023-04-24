Песков подтвердил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай принимал участие в специальной военной операции на Украине. Информацию об этом 24 апреля подтвердил сам представитель Кремля.

"Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Больше я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе", — сказал Песков.