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31 августа, 14:01
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Под Одессой мужчина бросил гранату в толпу людей, ранены пятеро

В Одесской области мужчина бросил гранату в толпу людей, распивавших алкоголь в гараже. Как пишут украинские СМИ, неадекват, высказавший им претензии, даже не дождался ответа и просто выдернул чеку, кинув Ф-1 в помещение.

Четверо мужчин и одна женщина попали в реанимацию. Полиция пока не давала комментариев о случившемся.

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Недавно в Киеве 67-летний пенсионер в течение трёх месяцев постепенно травил сожительницу, с которой провёл последние 15 лет, чтобы завладеть её деньгами, квартирой и машиной. Он добавлял в её еду неназванный высокотоксичный тяжёлый металл. Женщина умерла.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SergeyKPI

Николай Рюмин
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