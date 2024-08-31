Под Одессой мужчина бросил гранату в толпу людей, ранены пятеро
В Одесской области мужчина бросил гранату в толпу людей, распивавших алкоголь в гараже. Как пишут украинские СМИ, неадекват, высказавший им претензии, даже не дождался ответа и просто выдернул чеку, кинув Ф-1 в помещение.
Четверо мужчин и одна женщина попали в реанимацию. Полиция пока не давала комментариев о случившемся.
Недавно в Киеве 67-летний пенсионер в течение трёх месяцев постепенно травил сожительницу, с которой провёл последние 15 лет, чтобы завладеть её деньгами, квартирой и машиной. Он добавлял в её еду неназванный высокотоксичный тяжёлый металл. Женщина умерла.
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