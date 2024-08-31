Под Одессой мужчина бросил гранату в толпу людей, ранены пятеро

В Одесской области мужчина бросил гранату в толпу людей, распивавших алкоголь в гараже. Как пишут украинские СМИ, неадекват, высказавший им претензии, даже не дождался ответа и просто выдернул чеку, кинув Ф-1 в помещение.

Четверо мужчин и одна женщина попали в реанимацию. Полиция пока не давала комментариев о случившемся.