Ушлый киевлянин три месяца травил подругу, а когда её забрали в больницу, "добивал" там

В Киеве 67-летний пенсионер в течение трёх месяцев постепенно травил сожительницу, с которой провёл последние 15 лет, чтобы завладеть её деньгами, квартирой и машиной. Об инциденте сообщила местная полиция.

Отравитель добавлял в еду возлюбленной высокотоксичный тяжёлый металл. Когда её госпитализировали, он заботливо приходил к ней в палату и продолжал травить даже там. Позже он настоял на выписке женщины из больницы, и дома она умерла от отравления.

Завладеть недвижимостью погибшей мужчине не удалось, а поэтому он забрал её авто, 20 тысяч долларов и поехал скрываться в Волынскую область, где и был схвачен сотрудниками органов.