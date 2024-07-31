Ушлый киевлянин три месяца травил подругу, а когда её забрали в больницу, "добивал" там
На Украине задержан 67-летний мужчина, который травил сожительницу ради квартиры
Задержанный отравитель сожительницы из Киева. Обложка © Национальная полиция Украины
В Киеве 67-летний пенсионер в течение трёх месяцев постепенно травил сожительницу, с которой провёл последние 15 лет, чтобы завладеть её деньгами, квартирой и машиной. Об инциденте сообщила местная полиция.
Отравитель добавлял в еду возлюбленной высокотоксичный тяжёлый металл. Когда её госпитализировали, он заботливо приходил к ней в палату и продолжал травить даже там. Позже он настоял на выписке женщины из больницы, и дома она умерла от отравления.
Завладеть недвижимостью погибшей мужчине не удалось, а поэтому он забрал её авто, 20 тысяч долларов и поехал скрываться в Волынскую область, где и был схвачен сотрудниками органов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Самарской области женщина с любовником отравили её бывшую свекровь уксусом и утопили в Волге, инсценируя несчастный случай. На данный момент парочка убийц заключена под стражу.