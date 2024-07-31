Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 09:56

Ушлый киевлянин три месяца травил подругу, а когда её забрали в больницу, "добивал" там

На Украине задержан 67-летний мужчина, который травил сожительницу ради квартиры

Задержанный отравитель сожительницы из Киева. Обложка © Национальная полиция Украины

Задержанный отравитель сожительницы из Киева. Обложка © Национальная полиция Украины

В Киеве 67-летний пенсионер в течение трёх месяцев постепенно травил сожительницу, с которой провёл последние 15 лет, чтобы завладеть её деньгами, квартирой и машиной. Об инциденте сообщила местная полиция.

Отравитель добавлял в еду возлюбленной высокотоксичный тяжёлый металл. Когда её госпитализировали, он заботливо приходил к ней в палату и продолжал травить даже там. Позже он настоял на выписке женщины из больницы, и дома она умерла от отравления.

Завладеть недвижимостью погибшей мужчине не удалось, а поэтому он забрал её авто, 20 тысяч долларов и поехал скрываться в Волынскую область, где и был схвачен сотрудниками органов.

В Тирасполе женщина хотела отравить незнакомых детей булками с крысиным ядом
В Тирасполе женщина хотела отравить незнакомых детей булками с крысиным ядом

Ранее Life.ru рассказывал, что в Самарской области женщина с любовником отравили её бывшую свекровь уксусом и утопили в Волге, инсценируя несчастный случай. На данный момент парочка убийц заключена под стражу.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров