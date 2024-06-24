Женщина с любовником отравили её бывшую свекровь уксусом и утопили в Волге

В Самарской области по подозрению в убийстве 73-летней пенсионерки арестовали 30-летнего мужчину и его 44-летнюю сожительницу. Как передаёт в социальной сети "ВКонтакте" областное управление СКР, труп потерпевшей с признаками насильственной смерти был выловлен 18 июня из Волги.

Сообщается, что жертва преступления проживала в одной квартире с подозреваемой, которая являлась её бывшей снохой, а также её сожителем и дочерью бывшей снохи. Стоит отметить, что между ними возникали конфликты по поводу жилплощади. По версии следствия, в какой-то момент злоумышленники решили убить пенсионерку и завладеть квартирой.

Стражи правопорядка рассказали, что после распития спиртных напитков подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую по голове, после чего все трое пошли к реке, где продолжили употреблять алкоголь. Там старушке в стакан с водкой подлили уксус, дали ей выпить и толкнули в воду для инсценировки несчастного случая, вследствие чего та скончалась.

"В настоящее время в отношении подозреваемых судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены все необходимые первоначальные экспертизы", — говорится в сообщении ведомства.