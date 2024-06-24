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24 июня, 16:07

Тело офицера с ножевыми ранениями нашли рядом с гаражом под Красноярском

Красноярский СК завёл дело по факту убийства 68-летнего пенсионера

В Минусинске завели уголовное дело по факту убийства 68-летнего пенсионера. Подробности сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, накануне днём, 23 июня, пожилой мужчина зашёл в свой гараж, расположенный на улице Абаканской. Через несколько часов прохожие обнаружили его тело с колото-резаным ранением шеи рядом с гаражом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на след преступника.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении следователей.

Источник krsk.aif.ru в силовых структурах сообщил, что убитый раньше служил офицером налоговой полиции.

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Ранее сообщалось, что в Вологде 28-летний студент журфака зарезал преподавательницу истории, с которой у него были романтические отношения. У погибшей женщины осталось двое несовершеннолетних детей. Когда убийца понял, что натворил, он попытался покончить с собой, но у него ничего не вышло.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова
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