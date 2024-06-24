Тело офицера с ножевыми ранениями нашли рядом с гаражом под Красноярском
Красноярский СК завёл дело по факту убийства 68-летнего пенсионера
В Минусинске завели уголовное дело по факту убийства 68-летнего пенсионера. Подробности сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По предварительным данным, накануне днём, 23 июня, пожилой мужчина зашёл в свой гараж, расположенный на улице Абаканской. Через несколько часов прохожие обнаружили его тело с колото-резаным ранением шеи рядом с гаражом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на след преступника.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении следователей.
Источник krsk.aif.ru в силовых структурах сообщил, что убитый раньше служил офицером налоговой полиции.
Ранее сообщалось, что в Вологде 28-летний студент журфака зарезал преподавательницу истории, с которой у него были романтические отношения. У погибшей женщины осталось двое несовершеннолетних детей. Когда убийца понял, что натворил, он попытался покончить с собой, но у него ничего не вышло.
ТАСС / Валерий Шарифулин