Тело офицера с ножевыми ранениями нашли рядом с гаражом под Красноярском

В Минусинске завели уголовное дело по факту убийства 68-летнего пенсионера. Подробности сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, накануне днём, 23 июня, пожилой мужчина зашёл в свой гараж, расположенный на улице Абаканской. Через несколько часов прохожие обнаружили его тело с колото-резаным ранением шеи рядом с гаражом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются выйти на след преступника.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении следователей.

Источник krsk.aif.ru в силовых структурах сообщил, что убитый раньше служил офицером налоговой полиции.