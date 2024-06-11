В Вологде студент задушил и зарезал преподавательницу, с которой был в отношениях
SHOT: В Вологде студент убил преподавательницу, с которой был в отношениях
В Вологде 28-летний студент зарезал 36-летнюю преподавательницу местного университета, с которой крутил роман. Об этом пишет SHOT.
Тело Таисии Т. было найдено на днях в её квартире на улице Маршала Конева. Женщина была кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. С подозреваемым она познакомилась на парах, он был студентом журфака. Они сразу друг другу понравились. Однако спустя время в их отношениях начались конфликты. Во время очередной ссоры Ориф М. задушил женщину и нанёс ей несколько ударов ножом, а когда понял, что сделал, попытался совершить самоубийство. Его госпитализировали.
Погибшая преподавательница Вологодского госуниверситета и студент, которого подозревают в убийстве. Фото © SHOT
У погибшей преподавательницы остались двое детей: 14-летний и семимесячный. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в больнице под присмотром правоохранителей, вскоре его переведут в медучреждение ФСИН. Преступнику может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее москвич, не смирившийся с разводом, заколол катаной нового бойфренда своей бывшей жены. Подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. Во всех обстоятельствах разбирается СК, дело находится на контроле в столичной прокуратуре.