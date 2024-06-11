В Вологде студент задушил и зарезал преподавательницу, с которой был в отношениях

Тело Таисии Т. было найдено на днях в её квартире на улице Маршала Конева. Женщина была кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. С подозреваемым она познакомилась на парах, он был студентом журфака. Они сразу друг другу понравились. Однако спустя время в их отношениях начались конфликты. Во время очередной ссоры Ориф М. задушил женщину и нанёс ей несколько ударов ножом, а когда понял, что сделал, попытался совершить самоубийство. Его госпитализировали.