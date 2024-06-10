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10 июня, 07:40

Москвич заколол катаной нового парня своей бывшей жены

Москвич заколол катаной нового парня своей бывшей жены. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Москвич заколол катаной нового парня своей бывшей жены. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Москвич, не смирившийся с разводом, заколол катаной нового бойфренда своей бывшей жены. Подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. Во всех обстоятельствах разбирается СК, дело находится на контроле в столичной прокуратуре.

По данным SHOT, 38-летняя Наталья ушла от 41-летнего Юрия, а потом нашла себе нового возлюбленного и переехала к нему в Мытищи. Пережить этого Юрий не смог. 9 июня, по данным следствия, он схватил нож-катану и ночью подкараулил 39-летнего соперника у дома в проезде Шокальского. Пострадавшего доставили в больницу с ранением в области сердца, но спасти его не смогли.

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Ещё одно громкое убийство на почве ревности произошло 7 июня: зампред общественной организации "Зов народа" Еговцев был убит возле своей квартиры в Подмосковье. Убийцей оказался "поклонник" жены Еговцева, он дождался жертву в подъезде и нанёс семь ударов ножом. Супруга общественника рассказала, что убийца возник в её жизни впервые, когда им обоим было по 12 лет, но затем пропал на 24 года.

Александра Вишнякова
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