Москвич заколол катаной нового парня своей бывшей жены

Москвич, не смирившийся с разводом, заколол катаной нового бойфренда своей бывшей жены. Подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. Во всех обстоятельствах разбирается СК, дело находится на контроле в столичной прокуратуре.

По данным SHOT, 38-летняя Наталья ушла от 41-летнего Юрия, а потом нашла себе нового возлюбленного и переехала к нему в Мытищи. Пережить этого Юрий не смог. 9 июня, по данным следствия, он схватил нож-катану и ночью подкараулил 39-летнего соперника у дома в проезде Шокальского. Пострадавшего доставили в больницу с ранением в области сердца, но спасти его не смогли.