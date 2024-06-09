Рокер с ножом напал на главу АНО "Цифровые платформы" в Москве, его друг погиб Глава АНО "Цифровые платформы" Щельцин ранен после нападения рокера в Москве 9 июня, 13:51 3486 3486 Арсений Щельцин (слева) и Роман Медведкин (справа). Обложка © Telegram / SHOT

Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин тяжело ранен ножом, а его друг убит в результате нападения пьяного лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина в Москве. Об этом пишет SHOT.

В ночь на 8 июня Щельцин проходил с приятелем возле своего дома на Сиреневом бульваре. Мужчины услышали крики и подошли сделать замечание шумевшему 47-летнему музыканту. Однако последний отреагировал агрессивно, он достал нож и девять раз ударил им Щельцина, потом три раза — его друга, который скончался от полученных травм. После этого Медведкин сбежал.

Сейчас Щельцин находится в больнице. Преступника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Щорса мать и её дочь зарезали в их собственной квартире. В содеянном подозревают 75-летнего родственника погибшей женщины. Сразу после убийства мужчина разгромил квартиру и устроил потоп горячей водой. Тела обнаружил глава семейства, когда вернулся домой с работы.

Авторы Татьяна Миссуми