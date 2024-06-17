Москвич устроил резню, ворвавшись в две квартиры

В Москве в доме на улице Бутлерова было найдено тело местного жителя 1988 года рождения с ножевыми ранениями. Из другой квартиры в этом же доме в больницу с колото-резаными ранами поступили ещё двое мужчин. Оказалось, что резню на обоих адресах устроил один и тот же человек. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

В Москве мужчина устроил поножовщину, зарезав своего знакомого и ранив ещё двух человек. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"По данным следствия, 17 июня 2024 года подозреваемый забежал в квартиру жилого дома, расположенного на улице Бутлерова в городе Москве, где находились четверо мужчин, и в ходе словесного конфликта нанёс двум мужчинам колото-резаные ранения", — сказано в сообщении ГСУ СКР по Москве в телеграм-канале.

После этого преступник проследовал в другую квартиру того же дома, где изрезал ножом своего знакомого. От полученных ранений и потери крови потерпевший погиб на месте.

"Следователями и криминалистами столичного СК осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели произошедшего. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого", — заключили представители СК РФ.