Могилизаторы из ВСУ кулаками загнали доходягу из Одессы на фронт
В Одессе сотрудники ТЦК и полиция устроили драку с призывниками
Сотрудники одного из Территориальных центров комплектования (ТЦК) Одессы и полиция прямо посреди улицы устроили драку с призывниками. Судя по видео, именно мужчина в военной форме сделал первый удар, после чего одного из доходяг скрутили и посадили в автомобиль с мигалками. Однако в пресс-службе областного ТЦК утверждают: конфликт начали отнюдь не силовики.
Драка с участием сотрудников ТЦК в Одессе. Видео © Telegram / Политика Страны
"Мобильная группа <...> во время совместного патрулирования с представителями национальной полиции обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учётные документы. Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных", — говорится в сообщении.
Утверждается, что именно это стало причиной града удара, посыпавшего на одесситов. Руководство Одесского областного ТЦК выясняет все детали конфликта.
Драконовская мобилизация, буквально кража украинцев-«уклонистов» прямо с улиц родных городов и постоянное ужесточение призыва привело к тому, что жители Незалежной всё чаще поступают с сотрудниками ТЦК так, как считают нужными. Народная «любовь» выплёскивается в драках со стрельбой и поджогах автомобилей могилизаторов. Недавние события вынудили Волынский областной ТЦК разрешить сотрудникам применять оружие против мирных жителей, но лишь «в случае угрозы жизни».
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