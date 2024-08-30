Могилизаторы из ВСУ кулаками загнали доходягу из Одессы на фронт

Сотрудники одного из Территориальных центров комплектования (ТЦК) Одессы и полиция прямо посреди улицы устроили драку с призывниками. Судя по видео, именно мужчина в военной форме сделал первый удар, после чего одного из доходяг скрутили и посадили в автомобиль с мигалками. Однако в пресс-службе областного ТЦК утверждают: конфликт начали отнюдь не силовики.