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30 августа, 10:21

Украинские военкомы стали загребать в 2,5 раза больше мужчин после принятия скандального закона

«Телеграф»: ТЦК забирают в 2,5 раза больше мужчин, чем в начале года

Подписание скандального закона о мобилизации, который всерьёз ужесточил правила её проведения, позволил Украине забирать на фронт в 2,5 раза больше мужчина по сравнению с первым кварталом 2024 года. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф», ссылаясь на ответ Минобороны Украины о темпах проведения мобилизации.

«Вступление в силу закона позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу в период мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года», — говорится в цитируемом изданием ответе.

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Напомним, что из-за печального положения украинской армии Киев решил отправлять на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходит так называемая силовая мобилизация, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников. Кстати, 23 июля Верховная рада уже в 12 раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Мария Любицкая
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