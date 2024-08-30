Украинские военкомы стали загребать в 2,5 раза больше мужчин после принятия скандального закона

Подписание скандального закона о мобилизации, который всерьёз ужесточил правила её проведения, позволил Украине забирать на фронт в 2,5 раза больше мужчина по сравнению с первым кварталом 2024 года. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф», ссылаясь на ответ Минобороны Украины о темпах проведения мобилизации.