Зеленский собрался заманить сбежавших от мобилизации украинцев обратно в страну
Владимир Зеленский считает, что страна срочно должна пополнять стремительно сократившееся из-за принудительной мобилизации население. По его словам, сделать это необходимо, никого не принуждая. Об этом он заявил на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона.
«Нам нужно вернуть взрослое население, вернуть наших детей, студентов, без принуждения, создать все условия, чтобы они хотели это сделать, с ними нужно общаться», — сказал украинский политик.
Зеленский считает, что этот вопрос должен перейти под юрисдикцию «министерства единства», которое будет создано в стране осенью.
«Если мы не вернём 7,5 (млн украинцев, выехавших за границу, — Прим. Life.ru) и, если мы не выведем из тени всех плательщиков налогов, у нас серьёзный вызов и после войны», — заметил он.
Неизвестно, сколько людей ежедневно рвутся назад на Украину, — такой статистики нет, но минимум 200 мужчин каждый день пытаются покинуть её. Уехавшие украинцы, читающие новости о том, как сотрудники ТЦК искалечили очередного мобилизованного, сломав тому психику в подарок, наверняка и правда не сильно «горят желанием» вернуться в родную страну. Однако украинское руководство в свои силы очень верит, Виталий Кличко ещё в апреле сенсационно заметил, что для возвращения людям необходимо создать хорошие жизненные условия.
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