Зеленский собрался заманить сбежавших от мобилизации украинцев обратно в страну

Владимир Зеленский считает, что страна срочно должна пополнять стремительно сократившееся из-за принудительной мобилизации население. По его словам, сделать это необходимо, никого не принуждая. Об этом он заявил на пресс-конференции в эфире всеукраинского телемарафона.

«Нам нужно вернуть взрослое население, вернуть наших детей, студентов, без принуждения, создать все условия, чтобы они хотели это сделать, с ними нужно общаться», — сказал украинский политик.

Зеленский считает, что этот вопрос должен перейти под юрисдикцию «министерства единства», которое будет создано в стране осенью.