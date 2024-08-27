Обезумевшая украинка пришла в военкомат за «‎похищенным» сыном, ей вернули только тело

В украинских пабликах появилось видео, где в городе Тячеве Закарпатской области к зданию военкомата пришла безутешная мать одного из мобилизованных в ВСУ, чтобы попросить вернуть ей сына. Авторы утверждают, что женщине вернули только его тело.

У здания военкомата в Тячеве собралась толпа. В воротах стоит машина, проезд которой загораживает истошно вопящая женщина. Она умоляет сотрудников вернуть ей «‎похищенного» сына. По словам журналистов, парня к тому моменту уже не было в живых. В итоге разбитой горем матери выдали его тело, пишут авторы.