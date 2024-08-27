Обезумевшая украинка пришла в военкомат за «похищенным» сыном, ей вернули только тело
В Тячеве мать пришла к ТЦК просить вернуть сына, но ей выдали только его тело
В украинских пабликах появилось видео, где в городе Тячеве Закарпатской области к зданию военкомата пришла безутешная мать одного из мобилизованных в ВСУ, чтобы попросить вернуть ей сына. Авторы утверждают, что женщине вернули только его тело.
Мать пришла за сыном к ТЦК в Тячеве. Видео © Telegram / Ховайся
У здания военкомата в Тячеве собралась толпа. В воротах стоит машина, проезд которой загораживает истошно вопящая женщина. Она умоляет сотрудников вернуть ей «похищенного» сына. По словам журналистов, парня к тому моменту уже не было в живых. В итоге разбитой горем матери выдали его тело, пишут авторы.
Гибель мобилизованных не на поле боя, а прямо в здании военкоматов на Украине наблюдается не первый раз. Ранее Life.ru писал, что в апреле текущего года военнообязанный скончался по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии, а в Закарпатском областном военкомате обещали провести служебную проверку. Спустя месяц трагедия повторилась уже в ТЦК в Житомирской области.
Telegram / Ховайся