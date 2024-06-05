Мобилизованный украинец скончался после приступа эпилепсии в Житомирской области
Гражданин Украины скончался в отделении ТЦК в Житомирской области после приступа эпилепсии. Об этом сообщили в региональном военкомате.
28 мая мужчину привезли во второй отдел Звягельского районного территориального центра (военкомат. — Прим. Life.ru), там он должен был пройти военно-врачебную комиссию.
"Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками лёгких травм. Утром 29 мая мужчину схватил эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", — сказано в тексте сообщения на странице военкомата в соцсети.
Сотрудники ТЦК утверждают, что местные медики оказали пострадавшему помощь, после чего он был отправлен в больницу, где 2 июня скончался.
"Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось", — подчеркнули в военкомате.
Учитывая то, как с украинцами обращаются сотрудники ТЦК, с трудом верится, что "признаки лёгких травм" появились у него в ходе пьяной драки. Ранее ещё один мобилизованный умер прямо в военкомате на Украине. Отмечалось, что мужчина был годен к службе, но потом "его состояние резко ухудшилось".
Shutterstock / FOTODOM / Robert Bodnar T