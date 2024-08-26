Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 21:36

На Украине ещё один мобилизованный скончался в военкомате

«Страна.ua»: В киевском военкомате мобилизованный умер от приступа эпилепсии

В Киеве прямо в военкомате скончался очередной мобилизованный украинец. Как пишет местное издание «Страна.ua», опубликовавшее видеозапись с места происшествия, он умер в одном из распределительных центров от приступа эпилепсии.

Попытки спасти мобилизованного в Киеве. Видео © Telegram / Политика Страны

Сообщается, что инцидент произошёл ещё 18 августа. На предоставленных кадрах можно увидеть, как скончавшемуся украинцу пытаются сделать непрямой массаж сердца, однако безуспешно. По данным издания, спасти его не удалось.

Пленный рассказал, как военкоматы на Украине гребут даже больных эпилепсией
Пленный рассказал, как военкоматы на Украине гребут даже больных эпилепсией

О похожем случае Life.ru писал в апреле текущего года. Тогда военнообязанный с Украины скончался по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии, а в Закарпатском областном военкомате обещали провести служебную проверку. Спустя месяц ситуация повторилась в отделении ТЦК в Житомирской области.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров