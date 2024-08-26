На Украине ещё один мобилизованный скончался в военкомате
«Страна.ua»: В киевском военкомате мобилизованный умер от приступа эпилепсии
В Киеве прямо в военкомате скончался очередной мобилизованный украинец. Как пишет местное издание «Страна.ua», опубликовавшее видеозапись с места происшествия, он умер в одном из распределительных центров от приступа эпилепсии.
Попытки спасти мобилизованного в Киеве. Видео © Telegram / Политика Страны
Сообщается, что инцидент произошёл ещё 18 августа. На предоставленных кадрах можно увидеть, как скончавшемуся украинцу пытаются сделать непрямой массаж сердца, однако безуспешно. По данным издания, спасти его не удалось.
О похожем случае Life.ru писал в апреле текущего года. Тогда военнообязанный с Украины скончался по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии, а в Закарпатском областном военкомате обещали провести служебную проверку. Спустя месяц ситуация повторилась в отделении ТЦК в Житомирской области.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine