На Украине ещё один мобилизованный скончался в военкомате

В Киеве прямо в военкомате скончался очередной мобилизованный украинец. Как пишет местное издание «Страна.ua», опубликовавшее видеозапись с места происшествия, он умер в одном из распределительных центров от приступа эпилепсии.

Сообщается, что инцидент произошёл ещё 18 августа. На предоставленных кадрах можно увидеть, как скончавшемуся украинцу пытаются сделать непрямой массаж сердца, однако безуспешно. По данным издания, спасти его не удалось.