Пленный рассказал, как военкоматы на Украине гребут даже больных эпилепсией
Пленный Хавтура: На Украине отбирают "белый билет" и принуждают идти на фронт
Бывший боец 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ отправился на фронт, несмотря на подтверждённую эпилепсию, так как на Украине из-за недостатка сил готовы брать абсолютно всех, независимо от состояния здоровья. О том, как не годные к службе бойцы Незалежной уходят воевать, рассказал пленный Николай Хавтура.
"У меня "белый билет" был. Они его просто выбросили и сказали: "Ты годен к службе". Я ограниченно годный. Перед этим два раза в больнице лежал. Мне два раза отсрочку давали. Они мне сказали: "Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдёшь служить. Эпилептиков тоже берут. Это неправильно вообще. Я в шоке просто. Всех подряд берут, гребут. На всё глаза закрывают и говорят: "Ты годен", — передаёт его слова ТАСС.
Хавтура также отметил, что сотрудники ТЦК в течение трёх суток не выпускали его из военкомата. Вскоре бойца переправили в Николаевскую область, прежде чем отправиться на линию соприкосновения новым "пушечным мясом". Сам он не верит в победу Украины, так как сейчас служить приходится и инвалидам, и старикам. К тому же и настроения среди бойцов крайне негативные, "никто не хочет воевать".
Напомним, что мобилизация длится на Украине с 25 февраля 2022 года по сей день. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года Владимир Зеленский подписал закон по ужесточению мобилизации, согласно которому государство имеет право изымать автомобили уклонистов и отказывать в обновлении документов — внутреннего и заграничного паспорта. Кроме того, оказаться на передовой могут люди с психическими расстройствами, диагностированной онкологией и ВИЧ. Также военкомы признают годными к службе людей с умственной отсталостью и судимостью.
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