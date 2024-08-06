Пленный рассказал, как военкоматы на Украине гребут даже больных эпилепсией

Бывший боец 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ отправился на фронт, несмотря на подтверждённую эпилепсию, так как на Украине из-за недостатка сил готовы брать абсолютно всех, независимо от состояния здоровья. О том, как не годные к службе бойцы Незалежной уходят воевать, рассказал пленный Николай Хавтура.

"У меня "белый билет" был. Они его просто выбросили и сказали: "Ты годен к службе". Я ограниченно годный. Перед этим два раза в больнице лежал. Мне два раза отсрочку давали. Они мне сказали: "Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдёшь служить. Эпилептиков тоже берут. Это неправильно вообще. Я в шоке просто. Всех подряд берут, гребут. На всё глаза закрывают и говорят: "Ты годен", — передаёт его слова ТАСС.

Хавтура также отметил, что сотрудники ТЦК в течение трёх суток не выпускали его из военкомата. Вскоре бойца переправили в Николаевскую область, прежде чем отправиться на линию соприкосновения новым "пушечным мясом". Сам он не верит в победу Украины, так как сейчас служить приходится и инвалидам, и старикам. К тому же и настроения среди бойцов крайне негативные, "никто не хочет воевать".