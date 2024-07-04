На Украине раскрыли число уклонистов, которые каждый день пытаются сбежать из страны

По меньшей мере 200 мужчин призывного возраста каждый день пытаются бежать с территории Украины. Такое заявление в беседе с "Общественным радио" сделал глава Комитета страны по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, использовав эту статистику в качестве аргумента в пользу "экономического бронирования".

"Отсутствие этого инструментария имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста предпринимают попытку покинуть страну. Каждый день", — указал он.

При этом Наталуха обратил внимание и на тех, кто увольняется с рабочих мест, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах. По его словам, это деморализация реального сектора экономики, которая имеет весьма негативные последствия.