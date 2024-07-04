На Украине раскрыли число уклонистов, которые каждый день пытаются сбежать из страны
Депутат Рады Наталуха: Ежедневно минимум 200 мужчин пытаются покинуть Украину
По меньшей мере 200 мужчин призывного возраста каждый день пытаются бежать с территории Украины. Такое заявление в беседе с "Общественным радио" сделал глава Комитета страны по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, использовав эту статистику в качестве аргумента в пользу "экономического бронирования".
"Отсутствие этого инструментария имеет свой эффект и на рынок. Ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста предпринимают попытку покинуть страну. Каждый день", — указал он.
При этом Наталуха обратил внимание и на тех, кто увольняется с рабочих мест, чтобы работать неофициально и не "светиться" в реестрах. По его словам, это деморализация реального сектора экономики, которая имеет весьма негативные последствия.
У сотрудников украинской погранслужбы действительно невпроворот работы, новости об очередных инцидентах на границе появляются в СМИ практически ежедневно. Ранее Life.ru рассказывал о том, как в конце июня на пересечении с Румынией пограничники остановили автобус, в котором находились 17 военнообязанных, намеревавшихся покинуть Незалежную в обход закона. За свой "тур" они заплатили более миллиона рублей. Однако их надежды на поездку в безопасное место не сбылись — "путёвка" закончилась в пограничном подразделении.
Shutterstock / FOTODOM / Rudzenka