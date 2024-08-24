«Били, не давали есть»: Мать рассказала, как сотрудники ТЦК жестоко издевались над сыном в военкомате

В городе Любомль Волынской области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили мужчину. О зверствах рассказала мать пострадавшего.

«Представители ТЦК Любомля его задержали, [в военкомате] его били, не давали есть. Непроизвольно его вырвало», — рассказала она.

После случившегося в ТЦК прибыли полицейские, пострадавшего увезли на скорой. Примечательно, что в этот момент правоохранители отключили бодикамеры и отказались снимать побои.