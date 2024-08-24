«Били, не давали есть»: Мать рассказала, как сотрудники ТЦК жестоко издевались над сыном в военкомате
На западе Украины в помещении военкомата избивали и морили голодом мужчину
В городе Любомль Волынской области на западе Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили мужчину. О зверствах рассказала мать пострадавшего.
«Представители ТЦК Любомля его задержали, [в военкомате] его били, не давали есть. Непроизвольно его вырвало», — рассказала она.
После случившегося в ТЦК прибыли полицейские, пострадавшего увезли на скорой. Примечательно, что в этот момент правоохранители отключили бодикамеры и отказались снимать побои.
Напомним, 7 августа Владимир Зеленский уже в 12-й раз продлил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок военного положения и мобилизации истекал 11 августа. Теперь он продлён ещё на 90 суток.
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