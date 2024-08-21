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21 августа, 18:18

«Я тебя сейчас завалю»: Украинец с пистолетом отбился от надоедливых сотрудников ТЦК в Одессе

В Одессе мужчина дал отпор сотрудникам ТЦК при помощи пистолета

В Одессе сотрудники ТЦК решили в очередной раз найти жертву для отправки на фронт, но что-то пошло не так. Военкомы хотели задержать призывника на Аккордной улице, однако тот просто так сдаваться не захотел и достал пистолет. Видео с инцидентом разлетелось по местным пабликам.

Одессит дал отпор сотрудникам ТЦК. Видео © Telegram / Кринжовая Одесса

«Я тебя сейчас завалю», — кричал украинец, давая отпор мужчинам в форме. Остальные прохожие поддержали ухилянта, посылая сотрудников военкомата уходить подобру-поздорову.

На Украине поймали причастных к поджогам автомобилей военных и сотрудников ТЦК
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Сегодня банк пополнился очередным скандалом, связанным с агрессивным поведением сотрудников ТЦК, которые вяжут мужчин на улице и сразу же отправляют на фронт. Ранее Life.ru писал о случае на одесском рынке, где боевые женщины при виде одетых «по форме» шустро оторвались от покупок и чуть ли не кулаками стали прогонять «тцкашников» вон. А до этого военкомов вовсе силой выгнали из общественного транспорта.

Обложка ©

Telegram / Кринжовая Одесса

Александра Мышляева
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