«Я тебя сейчас завалю»: Украинец с пистолетом отбился от надоедливых сотрудников ТЦК в Одессе

В Одессе сотрудники ТЦК решили в очередной раз найти жертву для отправки на фронт, но что-то пошло не так. Военкомы хотели задержать призывника на Аккордной улице, однако тот просто так сдаваться не захотел и достал пистолет. Видео с инцидентом разлетелось по местным пабликам.