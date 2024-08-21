«Я тебя сейчас завалю»: Украинец с пистолетом отбился от надоедливых сотрудников ТЦК в Одессе
В Одессе мужчина дал отпор сотрудникам ТЦК при помощи пистолета
В Одессе сотрудники ТЦК решили в очередной раз найти жертву для отправки на фронт, но что-то пошло не так. Военкомы хотели задержать призывника на Аккордной улице, однако тот просто так сдаваться не захотел и достал пистолет. Видео с инцидентом разлетелось по местным пабликам.
Одессит дал отпор сотрудникам ТЦК. Видео © Telegram / Кринжовая Одесса
«Я тебя сейчас завалю», — кричал украинец, давая отпор мужчинам в форме. Остальные прохожие поддержали ухилянта, посылая сотрудников военкомата уходить подобру-поздорову.
Сегодня банк пополнился очередным скандалом, связанным с агрессивным поведением сотрудников ТЦК, которые вяжут мужчин на улице и сразу же отправляют на фронт. Ранее Life.ru писал о случае на одесском рынке, где боевые женщины при виде одетых «по форме» шустро оторвались от покупок и чуть ли не кулаками стали прогонять «тцкашников» вон. А до этого военкомов вовсе силой выгнали из общественного транспорта.
Telegram / Кринжовая Одесса