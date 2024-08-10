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10 августа, 12:22

Что делаете, сволочи! "Боевые" бабушки выгнали сотрудников ТЦК с одесского рынка

Украинки с криками прогнали сотрудников ТЦК с рынка в Одессе

На одном из рынков Одессы разгорелся очередной скандал с участием представителей территориальных центров комплектования (военкоматы на Украине). На кадрах, распространившихся в Сети, видно как боевые женщины при виде одетых "по форме" шустро оторвались от покупок и чуть ли не кулаками стали прогонять "тцкашников" вон.

Конфликт на рынке в Одессе с участием сотрудников ТЦК. Видео © Telegram / Плохая Одесса

"Ты что делаешь? Ты что делаешь, сволочь?", — кричали разъярённые бабули.

Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке
Группа украинцев сбежала из микроавтобуса ТЦК, остановившегося на заправке

Вероятно, склока на рынке произошла от очередного беспредела сотрудников украинского военкома, которые забирают украинцев на верную погибель прямо с городских улиц. Недавно водитель одного из одесских автобусов не выдержал долгую проверку документов и уехал вместе с представителями ТЦК. Тогда женщины тоже колко осудили мужчин в форме. А незадолго до этого инцидента "тэцэкашников" и вовсе силой выгнали из общественного транспорта.

Обложка ©

Telegram / Ужасная Одесса

Александра Мышляева
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