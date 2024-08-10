Что делаете, сволочи! "Боевые" бабушки выгнали сотрудников ТЦК с одесского рынка

На одном из рынков Одессы разгорелся очередной скандал с участием представителей территориальных центров комплектования (военкоматы на Украине). На кадрах, распространившихся в Сети, видно как боевые женщины при виде одетых "по форме" шустро оторвались от покупок и чуть ли не кулаками стали прогонять "тцкашников" вон.

Конфликт на рынке в Одессе с участием сотрудников ТЦК. Видео © Telegram / Плохая Одесса

"Ты что делаешь? Ты что делаешь, сволочь?", — кричали разъярённые бабули.