Охота за головами одесситов в автобусе закончилась "похищением" военкомов

В Одессе не утихают конфликты с участием сотрудников территориальных центров комплектования — так называются военкоматы на Украине — и общественного транспорта. На этот раз водитель одного из автобусов не выдержал долгую проверку документов у пассажиров и уехал вместе с представителями ТЦК.

В Одессе водитель автобуса уехал вместе с представителями ТЦК. Видео © Telegram / Политика страны

В соцсетях утверждают, что после этого один из военкомов стал бить в окно кабины водителя. Когда транспорт остановился, представитель ТЦК забежал внутрь и ударил шофёра. На снятом очевидцем видео запечатлено, как женщины, которых было большинство, требуют сотрудников покинуть автобус.

"Хватит уже ловить ребят! Выйди отсюда! Мы вызовем полицию сейчас! Ударил водителя!" — кричат они на кадрах.