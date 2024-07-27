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27 июля, 13:12

Охота за головами одесситов в автобусе закончилась "похищением" военкомов

В Одессе водитель автобуса увёз сотрудников ТЦК, долго проверявших документы

В Одессе не утихают конфликты с участием сотрудников территориальных центров комплектования — так называются военкоматы на Украине — и общественного транспорта. На этот раз водитель одного из автобусов не выдержал долгую проверку документов у пассажиров и уехал вместе с представителями ТЦК.

В Одессе водитель автобуса уехал вместе с представителями ТЦК. Видео © Telegram / Политика страны

В соцсетях утверждают, что после этого один из военкомов стал бить в окно кабины водителя. Когда транспорт остановился, представитель ТЦК забежал внутрь и ударил шофёра. На снятом очевидцем видео запечатлено, как женщины, которых было большинство, требуют сотрудников покинуть автобус.

"Хватит уже ловить ребят! Выйди отсюда! Мы вызовем полицию сейчас! Ударил водителя!" — кричат они на кадрах.

"Фашисты!": Одессит со стрельбой отбился от "могилизаторов" из ТЦК
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Напомним, с Украины регулярно приходят видео с беспределом сотрудников ТЦК, которые буквально похищают людей с улиц. Жители Незалежной, уставшие от массовой "могилизации", начали давать отпор военным. Например, в Одессе начали массово жечь их автомобили, а недавно мужчины и вовсе силой выгнали "тэцэкашников" из автобуса.

Обложка ©

Telegram / Политика страны

Никита Осипов
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