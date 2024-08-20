На Украине поймали причастных к поджогам автомобилей военных и сотрудников ТЦК
СБУ: Семь человек задержали по подозрению в поджоге машин военных ВСУ
Подозреваемый в поджогах. Обложка © Telegram / СБУ
На Украине задержали семь подозреваемых в поджоге автомобилей военных ВСУ и сотрудников ТЦК в Днепропетровской и Закарпатской областях. Об этом сообщили в службе безопасности Украины (СБУ).
Подозреваемые в поджогах. Фото © Telegram / СБУ
"Служба безопасности и Национальная полиция задержали ещё три группы, которые совершали поджоги в Днепропетровской и Закарпатской областях", — говорится в сообщении.
Двух киевлян задержали по подозрению в поджоге машины сотрудников ТЦК в Закарпатской области. По данным ведомства, они привлекли соучастников из Ужгорода и Мукачево. В Днепропетровске задержали троих поджигателей, которые спалили пять автомобилей военных ВСУ. Ещё двоих нарушителей отыскали в Кривом Роге.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований"; "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом".
Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине растёт количество поджогов военных автомобилей. В Одессе массово поджигают автомобили сотрудников ТЦК, которые в последнее время выискивают жертв для отправки на фронт прямо на улице. Один из задержанных за такой бунт получил восемь лет тюрьмы. Недавно в Киеве очередную машину спалили до тла. Местная полиция считает, что к этому причастна группа пророссийских партизан. Кроме того, СБУ сообщала о задержании атаманши "киевских мстителей" по подозрению в организации поджогов.