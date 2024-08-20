На Украине поймали причастных к поджогам автомобилей военных и сотрудников ТЦК

На Украине задержали семь подозреваемых в поджоге автомобилей военных ВСУ и сотрудников ТЦК в Днепропетровской и Закарпатской областях. Об этом сообщили в службе безопасности Украины (СБУ).

Подозреваемые в поджогах. Фото © Telegram / СБУ

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали ещё три группы, которые совершали поджоги в Днепропетровской и Закарпатской областях", — говорится в сообщении.

Двух киевлян задержали по подозрению в поджоге машины сотрудников ТЦК в Закарпатской области. По данным ведомства, они привлекли соучастников из Ужгорода и Мукачево. В Днепропетровске задержали троих поджигателей, которые спалили пять автомобилей военных ВСУ. Ещё двоих нарушителей отыскали в Кривом Роге.