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16 августа, 12:43

"Военнослужащие боятся": СМИ рассказали о ежедневных поджогах машин ВСУ на Украине

Al Mayadeen: На Украине жгут машины ВСУ, протестуя против мобилизации

На Украине ежедневно сжигают военные машины, так люди высказывается против мобилизации. Об этом сообщает Al Mayadeen.

"Украинская полиция ежедневно сообщает о поджогах автомобилей солдат ВСУ. Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции. Но и это не всегда помогает", — говорится в публикации.

По данным издания, поджогами в основном промышляют подростки и молодые люди, которые не хотят ехать на фронт в рядах ВСУ. Журналисты также отметили предложение одного из высокопоставленных военных, который захотел пускать под трибунал диверсантов.

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Напомним, поджоги машин ВСУ продолжаются на Украине уже некоторое время. В Одессе массово поджигают автомобили сотрудников ТЦК. Один из задержанных получил за поджоги восемь лет тюрьмы. Недавно в Киеве очередной военный автомобиль пал "жертвой" бунтовщиков. По данным полиции, к этому причастна группа пророссийских партизан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Александра Мышляева
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