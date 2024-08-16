"Военнослужащие боятся": СМИ рассказали о ежедневных поджогах машин ВСУ на Украине
Al Mayadeen: На Украине жгут машины ВСУ, протестуя против мобилизации
На Украине ежедневно сжигают военные машины, так люди высказывается против мобилизации. Об этом сообщает Al Mayadeen.
"Украинская полиция ежедневно сообщает о поджогах автомобилей солдат ВСУ. Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции. Но и это не всегда помогает", — говорится в публикации.
По данным издания, поджогами в основном промышляют подростки и молодые люди, которые не хотят ехать на фронт в рядах ВСУ. Журналисты также отметили предложение одного из высокопоставленных военных, который захотел пускать под трибунал диверсантов.
Напомним, поджоги машин ВСУ продолжаются на Украине уже некоторое время. В Одессе массово поджигают автомобили сотрудников ТЦК. Один из задержанных получил за поджоги восемь лет тюрьмы. Недавно в Киеве очередной военный автомобиль пал "жертвой" бунтовщиков. По данным полиции, к этому причастна группа пророссийских партизан.
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