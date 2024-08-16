На Украине ежедневно сжигают военные машины, так люди высказывается против мобилизации. Об этом сообщает Al Mayadeen.

"Украинская полиция ежедневно сообщает о поджогах автомобилей солдат ВСУ. Военнослужащие в тылу боятся оставлять свои машины на ночь на улицах, паркуя их возле отделений полиции. Но и это не всегда помогает", — говорится в публикации.