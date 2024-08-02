Украинец получил 8 лет тюрьмы за сожжение десяти машин ВСУ

Мужчина, который спалил десять машин представителей ВСУ и ТЦК, получил восемь лет тюрьмы. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путём поджога. Ему назначено наказание 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с сентября 2022 года по август 2023 года мужчина сжёг 10 машин, которыми пользовались украинские военные. Он также пытался сжечь ещё три авто, однако ему это не удалось. Кроме того, в результате поджогов пострадали автомобили мирных жителей.