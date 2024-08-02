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2 августа, 14:20

Украинец получил 8 лет тюрьмы за сожжение десяти машин ВСУ

Мужчина, который спалил десять машин представителей ВСУ и ТЦК, получил восемь лет тюрьмы. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путём поджога. Ему назначено наказание 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с сентября 2022 года по август 2023 года мужчина сжёг 10 машин, которыми пользовались украинские военные. Он также пытался сжечь ещё три авто, однако ему это не удалось. Кроме того, в результате поджогов пострадали автомобили мирных жителей.

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Как уже рассказывал Life.ru, в крупных украинских городах участились случаи поджогов машин военнослужащих ВСУ и ТЦК. Чаще всего солдат киевского режима таким образом встречают в Одессе и Киеве. Недавно стало известно, что в портовом городе задержали шестерых мужчин по делу о поджогах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krzysztof Smejlis

Александра Мышляева
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