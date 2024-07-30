Бывший член "Азова"* приказал расстреливать на месте поджигателей военных машин

Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик "Азова"* Олег Романов распорядился расстреливать на месте украинцев, которые поджигают военные автомобили. Его видеообращение на русском языке опубликовало украинское издание "Страна".

"Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злоумышленников высшая мера наказания применялась на месте", — сказал Романов заявив, что обращается он к на русскоязычным украинцам.

Он призвал показательно наказывать людей без суда и следствия, не привлекая правоохранительные органы.

Как уже рассказывал Life.ru, в крупных украинских городах участились случаи поджогов машин военнослужащих ВСУ и ТЦК. Чаще всего сопротивление военные встречают в Одессе и Киеве. Кроме того, накануне стало известно о новой вспышке поджогов железнодорожных релейных шкафов и принадлежащих военнослужащим автомобилей на Украине.