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30 июля, 07:55

Бывший член "Азова"* приказал расстреливать на месте поджигателей военных машин

Командир третьей штурмовой бригады ВСУ, бывший боевик "Азова"* Олег Романов распорядился расстреливать на месте украинцев, которые поджигают военные автомобили. Его видеообращение на русском языке опубликовало украинское издание "Страна".

"Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством, опираясь на военное время и боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, что в случае обнаружения этих злоумышленников высшая мера наказания применялась на месте", — сказал Романов заявив, что обращается он к на русскоязычным украинцам.

Он призвал показательно наказывать людей без суда и следствия, не привлекая правоохранительные органы.

"Киевские мстители" спалили дотла ещё один военный автомобиль
"Киевские мстители" спалили дотла ещё один военный автомобиль

Как уже рассказывал Life.ru, в крупных украинских городах участились случаи поджогов машин военнослужащих ВСУ и ТЦК. Чаще всего сопротивление военные встречают в Одессе и Киеве. Кроме того, накануне стало известно о новой вспышке поджогов железнодорожных релейных шкафов и принадлежащих военнослужащим автомобилей на Украине.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Вишнякова
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