В Киеве очередной военный автомобиль пал "жертвой" пророссийских партизан
В Киеве вновь сожжён военный автомобиль. Обложка © Telegram / Реальный Киев
В Киеве неизвестные продолжают сжигать по ночам военные автомобили, количество инцидентов растёт, несмотря на то что подозреваемые могут получить до 10 лет тюрьмы. На этот раз "горящим факелом" стала машина ВСУ в Печерском районе, кадры появились в местных пабликах.
В Киеве неизвестные подожгли военный автомобиль. Видео © Telegram / Реальный Киев
Автомобиль полностью уничтожен огнём – выгорел и смят капот, повреждён салон. Теперь военная машина уже не на ходу. В комментариях украинцы говорят, что подобные методы борьбы с военкомами поддерживают многие, но боятся вслух заявить о своей позиции.
Напомним, поджоги машин ВСУ продолжаются на Украине. Например, в Одессе массово поджигают автомобили военкомов. В Киеве также по ночам неизвестные жгут военные авто, последний случай зафиксирован в конце июля. По данным полиции, к этому причастна группа пророссийских партизан. Один из задержанных получил за поджоги восемь лет тюрьмы.