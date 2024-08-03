В Киеве очередной военный автомобиль пал "жертвой" пророссийских партизан

В Киеве неизвестные продолжают сжигать по ночам военные автомобили, количество инцидентов растёт, несмотря на то что подозреваемые могут получить до 10 лет тюрьмы. На этот раз "горящим факелом" стала машина ВСУ в Печерском районе, кадры появились в местных пабликах.