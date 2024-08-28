Сотрудникам украинских ТЦК разрешили открывать огонь на поражение

Волынский областной территориальный центр комплектования заявил, что начнёт расстрел мирных жителей если появится угроза жизни их сотрудников. Об этом говорится в его соцсетях. В учреждении пояснили, что причиной такого решения стало недавнее нападение на одного из работников.

"До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет всё по закону", — говорится в территориальном центре комплектования Волынской области.