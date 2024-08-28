Сотрудникам украинских ТЦК разрешили открывать огонь на поражение
Волынский областной территориальный центр комплектования заявил, что начнёт расстрел мирных жителей если появится угроза жизни их сотрудников. Об этом говорится в его соцсетях. В учреждении пояснили, что причиной такого решения стало недавнее нападение на одного из работников.
"До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет всё по закону", — говорится в территориальном центре комплектования Волынской области.
Ситуация не осталась без внимания, её уже прокомментировал Народный депутат Украины, президент лиги профессионального бокса Одессы Артём Дмитрук заявил, что уничтожать будут всех, кто сопротивляется добровольной мобилизации.
А ранее Дмитрук ярко высказался по поводу закона УПЦ, который предусматривает запрет канонической церкви. Депутат заявил, что Киев хочет убить или посадить его из-за критики. По словам парламентария, уже получавшего угрозы, «власть дала указание» на его физическое устранение — и несколько преступных групп уже принялись за работу. Позже на Артёма завели уголовное дело, в рамках которого заявили, что политик напал на правоохранителя, пытаясь отнять у него табельное оружие, а также избил военного.
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