Семью сбежавшего с Украины депутата пытались похитить из гостиницы в Европе
Нардеп Дмитрук покинул Украину и заявил, что его семью пытались похитить в ЕС
Артём Дмитрук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem__dmytruk
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук тайно покинул территорию Украины. По данным издания «Украинская правда», политик два дня назад улетел в Рим через Молдавию.
Буквально на следующий день на Дмитрука повесили уголовное дело. Его обвинили в «нападении на военного и полицейского». При этом политик заверяет, что это абсолютная ложь. Он написал, что Владимир Зеленский отдал приказ его арестовать, и сообщил, что его семью пытались похитить.
«Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту! Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично!», — рассказал Дмитрук в Телеграме.
Нардеп с родными написали заявление в правоохранительные органы, после чего местная полиция сразу провела расследование на месте по указанным нами лицам. Все они, их автомобили были установлены, как и то, что за семьёй политика следили в гостинице, по дороге в аэропорт и в самом аэропорту. Сейчас, по его словам, преследование прекратилось, и его родные могут прийти в себя. Он обещал позже рассказать о целях преступников.
Напомним, что в рамках уголовного дела заявлено, что депутат Верховной рады напал на правоохранителя, пытаясь отнять у него табельное оружие, а также избил военного. Ранее Дмитрук заявил, что Киев хочет убить или посадить его из-за критики запрета УПЦ. По словам парламентария, уже получавшего угрозы, "власть дала указание" на его физическое устранение — и несколько преступных групп уже принялись за работу.