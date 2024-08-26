Семью сбежавшего с Украины депутата пытались похитить из гостиницы в Европе

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук тайно покинул территорию Украины. По данным издания «Украинская правда», политик два дня назад улетел в Рим через Молдавию.

Буквально на следующий день на Дмитрука повесили уголовное дело. Его обвинили в «нападении на военного и полицейского». При этом политик заверяет, что это абсолютная ложь. Он написал, что Владимир Зеленский отдал приказ его арестовать, и сообщил, что его семью пытались похитить.

«Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту! Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично!», — рассказал Дмитрук в Телеграме.