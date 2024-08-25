На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ
Депутату Рады Дмитруку, который заступился за УПЦ, предъявили обвинение
Артём Дмитрук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem__dmytruk
Депутату Верховной рады Украины Артёму Дмитруку, защищавшему каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), предъявлено уголовное обвинение. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Незалежной.
Парламентария, в частности, подозревают в «нападении на военного и полицейского». Сам Дмитрук в телеграм-канале отреагировал на это новость словами: «собственно, ничего нового». По его словам, украинская власть продолжает охоту на несогласных с режимом. А уголовное дело против него он назвал сфальсифицированным. Где сейчас находится депутат, до сих пор неизвестно.
Как ранее сообщал Life.ru, причиной уголовного преследования Дмитрук считает свои заявления в защиту канонической УПЦ и уверен, что силовики хотели убить или посадить его. По словам парламентария, уже получавшего угрозы, "власть дала указание" на его физическое устранение — и несколько преступных групп уже принялись за работу.
Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД России назвали киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. К слову, у документа немало противников в мире — например, Папа Римский Франциск, указавший, что это нарушает религиозную свободу в республике.