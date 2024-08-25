На Украине завели дело против депутата Рады, защищавшего УПЦ

Парламентария, в частности, подозревают в «нападении на военного и полицейского». Сам Дмитрук в телеграм-канале отреагировал на это новость словами: «собственно, ничего нового». По его словам, украинская власть продолжает охоту на несогласных с режимом. А уголовное дело против него он назвал сфальсифицированным. Где сейчас находится депутат, до сих пор неизвестно.