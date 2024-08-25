«Бегали даже по монастырям»: Защищавший УПЦ депутат Рады рассказал, как его пытались поймать, но безуспешно
Защищавший УПЦ депутат Рады Дмитрук заявил, что его искали в Киеве и Одессе
Артём Дмитрук. Обложка © Telegram / dmytrukartem
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук, накануне заявивший, что киевские власти готовят его задержание, заявил, что вчера украинские силовики искали его по разным адресам в Киеве и Одессе. По словам парламентария, за ним «бегали даже по монастырям», но всё безуспешно. Также он утверждает, что одним из сценариев действий спецслужб было его убийство.
«Был ещё сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной», — написал Дмитрук в телеграм-канале.
Где сейчас находится депутат, он не говорит. Ряд украинских СМИ накануне сообщали, что Дмитрук якобы нелегально перебрался в Молдавию. Однако сам парламентарий опровергает эту информацию.
Ранее Дмитрук заявил, что Киев хочет убить или посадить его из-за критики запрета УПЦ. По словам парламентария, уже получавшего угрозы, "власть дала указание" на его физическое устранение — и несколько преступных групп уже принялись за работу.
Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД России назвали киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. К слову, у документа немало противников в мире — например, Папа Римский Франциск, указавший, что это нарушает религиозную свободу в республике.