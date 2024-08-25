«Бегали даже по монастырям»: Защищавший УПЦ депутат Рады рассказал, как его пытались поймать, но безуспешно

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук, накануне заявивший, что киевские власти готовят его задержание, заявил, что вчера украинские силовики искали его по разным адресам в Киеве и Одессе. По словам парламентария, за ним «бегали даже по монастырям», но всё безуспешно. Также он утверждает, что одним из сценариев действий спецслужб было его убийство.

«Был ещё сценарий ликвидировать меня, когда я якобы должен был оказать сопротивление при задержании. Стрелявшему, судя по всему, обещали орден за заслуги перед Родиной», — написал Дмитрук в телеграм-канале.