Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал маразмом запрет киевскими властями канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое заявление он сделал в разговоре с Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

«Это маразм. Даже шайтан не может придумать такого. Из-за этого их надо уничтожать, у них нет веры», — отметил чеченский лидер.

Кадыров добавил, что запрет УПЦ проводят в угоду интересам Запада. Этот шаг украинских «безбожников» лишний раз доказывает, что переговоры с ними вести не надо, подчеркнул он. России же, по словам главы Чечни, следует не останавливать спецоперацию (СВО), а довести её до конца.