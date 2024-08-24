«Даже шайтан такого не придумает»: Кадыров назвал маразмом запрет УПЦ на Украине
Кадыров назвал маразмом запрет УПЦ и призвал уничтожать безбожников на Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал маразмом запрет киевскими властями канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое заявление он сделал в разговоре с Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Кадыров комментирует запрет УПЦ на Украине. Видео © Telegram / Зарубин
«Это маразм. Даже шайтан не может придумать такого. Из-за этого их надо уничтожать, у них нет веры», — отметил чеченский лидер.
Кадыров добавил, что запрет УПЦ проводят в угоду интересам Запада. Этот шаг украинских «безбожников» лишний раз доказывает, что переговоры с ними вести не надо, подчеркнул он. России же, по словам главы Чечни, следует не останавливать спецоперацию (СВО), а довести её до конца.
Ранее сегодня стало известно, что Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность запрета канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования. Комментируя очередные гонения на каноническое православие, в МИД России назвали киевский режим сатанинским, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев обещал ему кару, подобную обрушившейся на Содом и Гоморру. К слову, у документа немало противников в мире — например, Папа Римский Франциск, указавший, что это нарушает религиозную свободу в республике. Причём киевские власти давят на противников закона, и одного депутата даже могут убить.
Telegram / RKadyrov_95