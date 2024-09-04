ВС России поразили групповым ударом с использованием «Кинжалов» предприятия ОПК во Львове

ВС РФ утром 4 сентября нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми комплексами «Кинжал», по предприятиям ОПК Украины во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львове», — отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, на объектах производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, заверили в оборонном ведомстве.