Подполье сообщило об ударе по полигону ВСУ во Львовской области
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по полигону во Львовской области
Во Львовской области в ночь на 4 сентября прогремели мощные взрывы. В частности, удар был нанесён по военному полигону, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Львов и Львовская область получили несколько прилётов, в том числе по полигону», — заявил подпольщик в своём телеграм-канале.
Лебедев также добавил, что по Сумам было нанесено более десяти ударов. Кроме того, взрывы звучали в районе автозавода в Волынской области на западе Украины.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.
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