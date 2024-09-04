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Регион
4 сентября, 07:07

Подполье сообщило об ударе по полигону ВСУ во Львовской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по полигону во Львовской области

Во Львовской области в ночь на 4 сентября прогремели мощные взрывы. В частности, удар был нанесён по военному полигону, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Львов и Львовская область получили несколько прилётов, в том числе по полигону», — заявил подпольщик в своём телеграм-канале.

Лебедев также добавил, что по Сумам было нанесено более десяти ударов. Кроме того, взрывы звучали в районе автозавода в Волынской области на западе Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, а также в Луцком районе Волынской области, Кривом Роге Днепропетровской области и во Львовской области.

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Flickr / ahlynk

Иван Косицын
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