Подполье сообщило об ударе по полигону ВСУ во Львовской области

Во Львовской области в ночь на 4 сентября прогремели мощные взрывы. В частности, удар был нанесён по военному полигону, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Львов и Львовская область получили несколько прилётов, в том числе по полигону», — заявил подпольщик в своём телеграм-канале.

Лебедев также добавил, что по Сумам было нанесено более десяти ударов. Кроме того, взрывы звучали в районе автозавода в Волынской области на западе Украины.