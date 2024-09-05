Площадь пожара на заводе «Пластик» под Тулой выросла до двух тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе завода «Пластик» в городе Узловая Тульской области выросла до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Кадры с места тушения пожара на складе в Тульской области. Видео © Telegram / МЧС России

«По уточнённой информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — рассказали в ведомстве.