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5 сентября, 19:34

Площадь пожара на заводе «Пластик» под Тулой выросла до двух тысяч «квадратов»

Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до 2 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе завода «Пластик» в городе Узловая Тульской области выросла до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Кадры с места тушения пожара на складе в Тульской области. Видео © Telegram / МЧС России

«По уточнённой информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, крупный пожар разгорелся территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области вечером, 5 сентября. К ликвидации возгорания приступили восемь пожарных расчётов.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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