Площадь пожара на заводе «Пластик» под Тулой выросла до двух тысяч «квадратов»
Площадь пожара на складе в Тульской области выросла до 2 тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе завода «Пластик» в городе Узловая Тульской области выросла до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Кадры с места тушения пожара на складе в Тульской области. Видео © Telegram / МЧС России
«По уточнённой информации, в Тульской области возгорание произошло на складе. Площадь пожара увеличилась до 2 000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — рассказали в ведомстве.
Напомним, крупный пожар разгорелся территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области вечером, 5 сентября. К ликвидации возгорания приступили восемь пожарных расчётов.
Telegram / МЧС России