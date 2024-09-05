Крупный пожар разгорелся на заводе «Пластик» под Тулой
Крупный пожар разгорелся территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, к ликвидации возгорания приступили восемь пожарных расчётов.
Кадры с места пожара на заводе под Тулой. Видео © Telegram / Тула Жесть
О пожаре в экстренные службы сообщили примерно в 18:29. Информации о пострадавших, как и о причинах возгорания, пока нет.
«На место происшествия незамедлительно выехали восемь пожарных расчётов и автолестница для работы на верхних этажах здания», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели полностью потушили пожар в Пролетарске Ростовской области, где более двух недель горели склады с топливом после падения обломков дронов ВСУ. Известно, что во время тушения пожара пострадали 47 сотрудников МЧС, 15 из них попали в больницу. Позднее в городе вспыхнул ещё один пожар.
Кадр из видео Telegram / Тула Жесть