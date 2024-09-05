Крупный пожар разгорелся на заводе «Пластик» под Тулой

Крупный пожар разгорелся территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, к ликвидации возгорания приступили восемь пожарных расчётов.

Кадры с места пожара на заводе под Тулой. Видео © Telegram / Тула Жесть

О пожаре в экстренные службы сообщили примерно в 18:29. Информации о пострадавших, как и о причинах возгорания, пока нет.