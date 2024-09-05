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5 сентября, 17:58

Крупный пожар разгорелся на заводе «Пластик» под Тулой

Крупный пожар разгорелся территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, к ликвидации возгорания приступили восемь пожарных расчётов.

Кадры с места пожара на заводе под Тулой. Видео © Telegram / Тула Жесть

О пожаре в экстренные службы сообщили примерно в 18:29. Информации о пострадавших, как и о причинах возгорания, пока нет.

«На место происшествия незамедлительно выехали восемь пожарных расчётов и автолестница для работы на верхних этажах здания», — говорится в сообщении МЧС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели полностью потушили пожар в Пролетарске Ростовской области, где более двух недель горели склады с топливом после падения обломков дронов ВСУ. Известно, что во время тушения пожара пострадали 47 сотрудников МЧС, 15 из них попали в больницу. Позднее в городе вспыхнул ещё один пожар.


Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Тула Жесть

Наталья Демьянова
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