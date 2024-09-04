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4 сентября, 12:30

Пожар на складах с топливом в Пролетарске ликвидирован спустя две недели

Спасатели полностью потушили пожар в городе Пролетарске в Ростовской области, где более двух недель горели склады с топливом после падения обломков беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативных службах.

«Пожар полностью ликвидирован», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Напомним, 18 августа силы ПВО России сбили беспилотники ВСУ над Ростовской областью, однако обломки упали на территорию промышленных складов в Пролетарске, из-за чего загорелись резервуары с дизельным топливом. Известно, что во время тушения пожара пострадали 47 сотрудников МЧС, 15 из них попали в больницу. Позднее в городе вспыхнул ещё один пожар.

В Пролетарске не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ после пожаров
В Пролетарске не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ после пожаров
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Дарья Нарыкова
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